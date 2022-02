Scendono ricoverati Covid in ospedali Umbria (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Scendono a 204, sette in meno, i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria mentre salgono a otto, da sette, i pazienti in terapia intensiva. Emerge dai dati sul portale della Regione aggiornati al ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022)a 204, sette in meno, ineglidell'mentre salgono a otto, da sette, i pazienti in terapia intensiva. Emerge dai dati sul portale della Regione aggiornati al ...

Advertising

Ansa_Umbria : Diminuiscono i ricoverati Covid - Ticinonline : #Coronavirus, altri 616 nuovi #casi e un #decesso in #Ticino. Ma in #ospedale scendono a 86 i #pazienti ricoverati.… - StampaNovara : Scendono a 107 i ricoverati Covid negli ospedali novaresi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore - occhio_notizie : Scendono a 56 i ricoverati per Covid nell’ospedale San Pio di Benevento. Il report dell'azienda ospedaliera di oggi… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Lieve risalita dei #ricoveri in #Liguria mentre scendono gli altri parametri #covid. Oggi sono 543 i nuovi casi a fronte… -