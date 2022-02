Roma-Genoa | Abisso ha denunciato i giallorossi Ecco il perché

Advertising

sportface2016 : La Procura della #Figc, su segnalazione dell'Aia, ha aperto un procedimento per la presenza di #Calvarese a ridosso… - OfficialASRoma : ?? #ASRoma ?? Locanda dei Girasoli ?? I ragazzi e le ragazze della Locanda all'opera nel giorno di Roma-Genoa ?? Con… - Pall_Gonfiato : #RomaGenoa, #Abisso ha denunciato i giallorossi. Ecco il perché... - GiancarloPoli7 : RT @cjmimun: La procura federale ha aperto un procedimento, su segnalazione dell'Aia, per la presenza dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese a… - NCN_it : Roma-Genoa, Calvarese entrò nella stanza di Abisso nel postgara: partita un’inchiesta #RomaGenoa #Calvarese… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Genoa

La classifica alla 18° giornata di campionato:41 punti, Cagliari 34, Juventus 31, Sampdoria e Inter 29,28, Fiorentina*, Atalanta e Milan 27, Torino e Sassuolo 26, Napoli 25*, Empoli e ...Il primo ha vestito le maglie dele del Milan, senza mai diventare un fenomeno nel ruolo ma ... Manolas ha fatto le fortune soprattutto della(suo il gol che aveva completato la rimonta ai ...An investigation has been opened after Roma’s VAR consultant Gianpaolo Calvarese reportedly entered the referee’s room to speak with Rosario Abisso after Roma-Genoa. It was a very tense Serie ...RASSEGNA STAMPA - Roma - Genoa sembra non voler finire mai. La sfida, terminata sullo 0-0, ha fatto discutere per il gol annullato a Zaniolo grazie al Var per un precedente fallo di Abraham. Il ...