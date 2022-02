Ricerca | Draghi | ' da Pnrr oltre 30 mld | puntare su giovani e donne'

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Ladeve essere al centro della crescita dell'Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo30 miliardi in istruzione e. Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alladi base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell'Innovazione territoriali e le Infrastrutture die di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze". Così il premier Mario, intervenendo ai Laboratori nazionali del Gran Sasso, ...

Con il Pnrr "investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e". Così il presidente del Consiglio Marioin visita ai laboratori Infn del Gran Sasso. "La mia visita è servita a capire meglio ...Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, parlando dopo la visita ai Laboratori ...attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in centri di...gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. Così ...Perché, come ci ricorda il Professor Parisi, 'il lavoro migliore di una vita di ricerca può saltare fuori per caso' e le sue applicazioni 'apparire in campi assolutamente imprevisti'”. Così il premier ...