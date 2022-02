Referendum, la Consulta boccia responsabilità civile dei giudici e cannabis: ammessi 5 quesiti sulla giustizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Leggi Anche Referendum sull'eutanasia, Consulta: 'Quesito inammissibile perché non si tutela la vita' Leggi Anche Dalla giustizia alla cannabis: i sette quesiti referendari all'esame della Consulta 'I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Leggi Anchesull'eutanasia,: 'Quesito inammissibile perché non si tutela la vita' Leggi Anche Dallaalla: i settereferendari all'esame della'I ...

marcocappato : La #Consulta ha deciso: non potremo votare il Referendum #EutanasiaLegale. Percorriamo altre strade: disobbedienza… - robertosaviano : La Consulta boccia il referendum sull’#eutanasialegale. In Italia, fino a quando il Parlamento non si deciderà a le… - vladiluxuria : #Referendum #ReferendumEutanasia perché chi non soffre deve decidere per chi sta patendo dolori lancinanti per una… - Chicco_dal_1974 : RT @gingerale_1990: #Mentana sulla bocciatura del #Referendum sull'#EutanasiaLegale da parte della #Consulta - Franky3362 : RT @PieraBelfanti: “Vorrei che qualche giudice della Consulta venisse a casa mia a vedere come si vive con due malati di SLA” -