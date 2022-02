Rai, Ruggieri (Fi) in audizione al Copasir sui messaggi con Ranucci. Scontro in Vigilanza, Di Nicola (M5s): “Perché coinvolgere i servizi?” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Copasir ha ascoltato il deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri, che aveva richiesto di essere sentito sulla vicenda che riguarda la trasmissione di Rai3 Report. In particolare, Ruggieri, in commissione di Vigilanza Rai, aveva nei giorni scorsi parlato di messaggi scambiati con il conduttore del programma Sigfrido Ranucci che contenevano, a suo dire, anche “minacce e allusioni sul possesso di dossier“. Accuse smentite dallo stesso Ranucci, ma che il parlamentare berlusconiano ha voluto riferire anche al Copasir. Un’audizione che ha portato allo Scontro nell’Ufficio di presidenza della Vigilanza Rai tra il senatore M5s e vicepresidente della commissione Primo Di Nicola e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilha ascoltato il deputato di Forza Italia, Andrea, che aveva richiesto di essere sentito sulla vicenda che riguarda la trasmissione di Rai3 Report. In particolare,, in commissione diRai, aveva nei giorni scorsi parlato discambiati con il conduttore del programma Sigfridoche contenevano, a suo dire, anche “minacce e allusioni sul possesso di dossier“. Accuse smentite dallo stesso, ma che il parlamentare berlusconiano ha voluto riferire anche al. Un’che ha portato allonell’Ufficio di presidenza dellaRai tra il senatore M5s e vicepresidente della commissione Primo Die la ...

