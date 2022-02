Pordenone, esplosione in attività commerciale: morta una donna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una donna è morta a causa di una esplosione, con successivo incendio, avvenuta in una attività commerciale di Pinzano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Sul posto, verso le 6,55, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone. Le cause dell’evento sono ancora in corso di accertamento. Insieme alla polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Unaa causa di una, con successivo incendio, avvenuta in unadi Pinzano al Tagliamento, in provincia di. Sul posto, verso le 6,55, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di. Le cause dell’evento sono ancora in corso di accertamento. Insieme alla polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Esplosione in un deposito di una ditta, una vittima. E' accaduto a Pinzano al Tagliamento, Pordenone, in un vano ma… - zazoomblog : Pordenone esplosione in attività commerciale: morta una donna - #Pordenone #esplosione #attività - tfnews_t : #Esplosione in un magazzino a #Pordenone. Muore una #donna #disgrazia #tragedia #news #tfnews #italia #cronaca… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #pordenone, esplosione in casa: muore una donna, illeso ma sotto choc il marito. Il boato sentito a chilometri di dista… - Adnkronos : Pordenone, esplosione in attività commerciale: morta una donna. #cronaca -