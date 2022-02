Pechino 2022, la staffetta dello short track è bronzo. Ennesima medaglia Fontana (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Altra medaglia da Pechino 2022 Lo short track porta ancora bene ai colori italiani a Pechino 2022. La staffetta italiana, letteralmente al foto finisch si mette al collo la medaglia di bronzo. Si tratta dalla 14eisma medaglia ai Giochi Olimpici di Pechino. A compiere l’impresa il quartetto dello short track formato da Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e Pietro Sighel. Gli azzurri sono di bronzo dietro Canada e Sud Corea. Nello short track un’altra soddisfazione con una medaglia a 9 centesimi di vantaggio sulla Russia. Leggi anche: ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AltradaLoporta ancora bene ai colori italiani a. Laitaliana, letteralmente al foto finisch si mette al collo ladi. Si tratta dalla 14eismaai Giochi Olimpici di. A compiere l’impresa il quartettoformato da Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e Pietro Sighel. Gli azzurri sono didietro Canada e Sud Corea. Nelloun’altra soddisfazione con unaa 9 centesimi di vantaggio sulla Russia. Leggi anche: ...

