Olimpia Milano-Brescia in tv: orario e diretta streaming semifinale Final Eight Coppa Italia 2022 basket (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta AX Armani Exchange Milano-Germani Brescia, valida per le semiFinali della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket. Sarà derby lombardo nel penultimo atto della competizione: gli uomini di coach Messina hanno battuto nettamente Sassari, trovando la 100esima vittoria nella competizione, mentre la Germani prosegue nel suo momento magico, battendo Trento per la nona vittoria consecutiva. La palla a due è fissata per le ore 18:15 di sabato 19 febbraio. La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. IL TABELLONE COMPLETO PROGRAMMA e ORARI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’e le indicazioni per vedere inAX Armani Exchange-Germani, valida per le semii delladidi. Sarà derby lombardo nel penultimo atto della competizione: gli uomini di coach Messina hanno battuto nettamente Sassari, trovando la 100esima vittoria nella competizione, mentre la Germani prosegue nel suo momento magico, battendo Trento per la nona vittoria consecutiva. La palla a due è fissata per le ore 18:15 di sabato 19 febbraio. La partita sarà visibile intv e in chiaro su Rai Sport HD, oltre che insu Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. IL TABELLONE COMPLETO PROGRAMMA e ORARI ...

