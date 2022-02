“No a proroga stato emergenza e il Cts sparirà” | così Abrignani a Radio 1

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb – Non verrà prolungato – a quanto pare, e aggiungeremmo finalmente – il famigeratodicome il Cts non proseguirà nella sua esistenza. Lo rende noto Adnkronos.die Cts finalmente chiusi? A parlare e Sergio, immunologo e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), ospite a Rai1 al programma Un giorno da Pecora. Sullodidice: “Non credo che verràto”, mentre discorsi più miti vengono fatti per quanto riguarda il green pass, e soprattutto la sua abolizione dal 1° aprile: “Sono scelte politiche, io dico che quando avremo terminato la campagna vaccinale potremo togliere tutto”. Ora, è evidente che il ...

Montecitorio : 371 contrari, 44 favorevoli. La Camera ha respinto le questioni pregiudiziali sul decreto-legge 221/2021, recante p… - Adnkronos : #Statodiemergenza, Abrignani: 'Niente proroga e #Cts si scioglierà'.

Secondo Fedriga la proroga dello stato di emergenza, in scadenza il 31 marzo, non è al momento un'ipotesi. "Nessuno vuole una proroga a prescindere, né il governo né le Regioni. Dobbiamo superare ...