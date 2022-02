Nel poster dei personaggi di The Umbrella Academy 3 irrompono i membri della Sparrow Academy (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Netflix ha svelato i poster dei personaggi di The Umbrella Academy 3 in un post pubblicato su Instagram. Nella galleria di immagini è possibile vedere i membri della Umbrella Academy di spalle, con in mano gli iconici ombrelli neri. La didascalia del post allude alla presenza della Sparrow Academy, la scuola fondata dal padre defunto degli Hargreeves, apparso vivo e vegeto alla fine della seconda stagione. La storia si era conclusa con i fratelli che, sfuggendo a un’altra apocalisse, erano stati catapultati all’interno di una linea temporale alternativa, in cui Reginald Hargreeves, il miliardario nonché loro padre adottivo, aveva ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Netflix ha svelato ideidi The3 in un post pubblicato su Instagram. Nella galleria di immagini è possibile vedere idi spalle, con in mano gli iconici ombrelli neri. La didascalia del post allude alla presenza, la scuola fondata dal padre defunto degli Hargreeves, apparso vivo e vegeto alla fineseconda stagione. La storia si era conclusa con i fratelli che, sfuggendo a un’altra apocalisse, erano stati catapultati all’interno di una linea temporale alternativa, in cui Reginald Hargreeves, il miliardario nonché loro padre adottivo, aveva ...

