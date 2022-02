Napoli, allarme Osimhen: paura per la gara con il Barcellona (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Napoli in allarme: alla vigilia del match di andata dei play-off di Europa League, in trasferta, contro il Barcellona, Victor Osimhen non ha svolto gli allenamenti quotidiani. L’attaccante “è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro”, si legge sul sito del club campano. Problemi anche per altri quattro giocatori: Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo, Lozano ha fatto terapie e palestra, Lobotka e Politano hanno svolto terapie. Per il resto del gruppo seduta mattutina al Konami Training Center. La squadra si è allenata sul campo 2, iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente partita a campo ridotto, esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 febbraio 2022)in: alla vigilia del match di andata dei play-off di Europa League, in trasferta, contro il, Victornon ha svolto gli allenamenti quotidiani. L’attaccante “è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro”, si legge sul sito del club campano. Problemi anche per altri quattro giocatori: Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo, Lozano ha fatto terapie e palestra, Lobotka e Politano hanno svolto terapie. Per il resto del gruppo seduta mattutina al Konami Training Center. La squadra si è allenata sul campo 2, iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente partita a campo ridotto, esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

