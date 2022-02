Moon Knight | il premio Oscar F Murray Abraham sarà un antico dio egizio

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) IGN svela la partecipazione dell'attoreF.nella serie, dove affiancheràIsaac e Ethan Hawke, come voce di un'antica divinità egizia. Il cast diospita ilF.in un ruolo davvero azzeccato, quello di undioche irromperà nella serie Marvel, prossimamente in arrivo su Disney+. Anche se manca la conferma ufficiale da parte di Marvel, la presenza di F.come voce de dioKhonshu è stata svelata da IGN con la pubblicazione di alcune foto. Nella didascalia di una delle foto ...

Il cast di Moon Knight ospita il premio Oscar F. Murray Abraham in un ruolo davvero azzeccato, quello di un antico dio egizio che irromperà nella serie Marvel, prossimamente in arrivo su Disney+. Anche se manca la conferma ufficiale da parte di Marvel, la presenza di F. Murray Abraham come voce del dio Khonshu è stata svelata da IGN. Moon Knight, la nuova serie tv dei Marvel Studios che esordirà su Disney+ il 30 marzo, sarà la più violenta fra quelle prodotte finora per la piattaforma e offrirà un notevole cambio di atmosfere. Moon Knight racconta la storia di Steven Grant, un uomo tranquillo che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un'altra vita.