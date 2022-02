Mondo del tennis in lutto, è morto Ronnie Leitgeb, coach-manager di Muster e Gaudenzi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) lutto nel Mondo del tennis. All’età di 62 anni si è spento Ronnie Leitgeb, figura di spicco dello sport austriaco che, dopo un inizio da giornalista, ha legato in maniera indissolubile il suo nome a quello di Thomas Muster. Conosciuto nel lontano 1984, Leitgeb e Muster hanno mantenuto integro il loro sodalizio fino al ritiro del secondo nel 1999; un rapporto fruttuoso per il vecchio ‘The King of clay’ (epiteto più che meritato fino all’avvento di Rafa Nadal), che ha vinto 44 tornei, tra cui spicca il Roland Garros 1995 contro Michael Chang, i tre Masters1000 di Montecarlo e i tre di Roma. Leitgeb non ha fermato la sua carriera di coach e manager al solo Muster: nel corso degli anni ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)neldel. All’età di 62 anni si è spento, figura di spicco dello sport austriaco che, dopo un inizio da giornalista, ha legato in maniera indissolubile il suo nome a quello di Thomas. Conosciuto nel lontano 1984,hanno mantenuto integro il loro sodalizio fino al ritiro del secondo nel 1999; un rapporto fruttuoso per il vecchio ‘The King of clay’ (epiteto più che meritato fino all’avvento di Rafa Nadal), che ha vinto 44 tornei, tra cui spicca il Roland Garros 1995 contro Michael Chang, i tre Masters1000 di Montecarlo e i tre di Roma.non ha fermato la sua carriera dial solo: nel corso degli anni ha ...

