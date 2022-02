Mastoplastica | tipologie di intervento | quando farla e quanto costa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiLaè unchirurgico al seno che viene effettuato per vari motivi sia estetici, sia prettamente sanitari. Può essere di vari tipi in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere:AdditivaRiduttivaMastopessiSecondariaadditiva: in cosa consiste l’operazione Laadditiva è la più diffusa e la più praticata perché consente a tutte quelle donne che hanno il seno piccolo o un seno che ha perso consistenza negli anni, o svuotato a causa di un allattamento prolungato, di aumentare il volume, o di riempirlo per renderlo armonioso e di forma molto gradevole. L’operazione viene effettuata tramite l’inserimento delle protesi in una tasca creata dal chirurgo. ...