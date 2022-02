Martedì 15 Febbraio 2022 – 403ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)Ora inizio: 16:35 L’Assemblea ha approvato all’unanimità, con le modifiche richieste dal Governo, la mozione unitaria 1-00456 su Nutri-Score (sistema di etichettatura a semaforo) e piano decennale Farm to fork (strategia europea per un’agricoltura sostenibile). La mozione impegna il Governo 1) a mantenere in ambito europeo una posizione determinata con riferimento alle procedure di attuazione degli interventi del programma di azione; 2) ad instaurare un dialogo costruttivo con le istituzioni europee, affinché venga riconosciuto il valore delle produzioni agroalimentari di qualità, nel cui solco si colloca il made in Italy; 3) ad assumere ogni iniziativa utile per incentivare la sperimentazione e l’utilizzo da parte delle aziende agroalimentari, a partire da quelle italiane, del NutrInform battery (sistema di etichettatura a batteria), anche per ...