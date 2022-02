Marcell Jacobs oggi, orario e canale tv Meeting Lievin 2022: programma in chiaro e streaming (Di giovedì 17 febbraio 2022) oggi giovedì 17 febbraio Marcell Jacobs sarà protagonista al Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour (circuito gold). Il Campione Olimpico dei 100 metri ha scelto la kermesse in Francia per la sua terza stagionale: dopo essersi imposto sui 60 metri a Berlino (6.51) e a Lodz (6.49), il velocista lombardo vuole ulteriormente alzare il livello nello sprint puro al coperto e punta ad abbassare il tempo. L’azzurro punta a ritoccare il suo record italian (6.47 lo scorso anno) e ha già messo nel mirino il record europeo (6.42). Marcell Jacobs ha già estasiato nelle ultime due settimane e da vero Messia dell’atletica leggera italiana punta a regalare un nuovo cioccolatino a tutti gli appasionati. Si preannuncia grande spettacolo in terra transalpina, dove il nostro ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022)giovedì 17 febbraiosarà protagonista aldi, tappa del World Indoor Tour (circuito gold). Il Campione Olimpico dei 100 metri ha scelto la kermesse in Francia per la sua terza stagionale: dopo essersi imposto sui 60 metri a Berlino (6.51) e a Lodz (6.49), il velocista lombardo vuole ulteriormente alzare il livello nello sprint puro al coperto e punta ad abbassare il tempo. L’azzurro punta a ritoccare il suo record italian (6.47 lo scorso anno) e ha già messo nel mirino il record europeo (6.42).ha già estasiato nelle ultime due settimane e da vero Messia dell’atletica leggera italiana punta a regalare un nuovo cioccolatino a tutti gli appasionati. Si preannuncia grande spettacolo in terra transalpina, dove il nostro ...

