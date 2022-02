Lo strano messaggino di Crossetto | Non è detto debbano durare fino alla fine

Advertising

Fede_chan86 : @ully37834952 Bah effettivamente è strano che dopo tutto quello che è accaduto non abbia avuto nulla da dire. E poi… -

Ultime Notizie dalla rete : strano messaggino

il Giornale

Fin qui nulla di, alcune foto che lo ritraggono mentre tiene un discorso in occasione dell'... evidentemente alla fine unWhatsApp è arrivato anche a lui.Fin qui nulla di, alcune foto che lo ritraggono mentre tiene un discorso in occasione dell'... evidentemente alla fine unWhatsApp è arrivato anche a lui.Alla fine di ottobre del 2021 a Montenero, una zona residenziale di Livorno, sono state rinvenute delle teste mozzate di gatti, adagiate in terra, con l’intento di farle ritrovare e per lanciare forse ...Alla fine di ottobre del 2021 a Montenero, una zona residenziale di Livorno, sono state rinvenute delle teste mozzate di gatti, adagiate in terra, con l’intento di farle ritrovare e per lanciare forse ...