LIVE Volta ao Algarve 2022, prima tappa in DIRETTA: 100 km all’arrivo, gruppo a 2” dal fuggitivo Nunes (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA VUELTA A ANDALUCIA 16.00 C’è Fabio OLIVEira che si stacca dal gruppo degli inseguitori, mentre Nunes viene raggiunto da Etxeberria e Matias proprio a ridosso del GPM. 15.56 Nunes sempre davanti, 15” di ritardo per i tre inseguitori, gruppo a 2’25”. 15.53 Nunes rimane da solo in testa, mentre sembrano accusare la fatica i tre compagni di viaggio. 15.48 Si supera l’8%, mancano 3 km allo scollinamento. 15.46 Siamo nel tratto più duro della salita, 7.8% per i fuggitivi, dietro ci si rialza per non affaticare i velocisti. 15.44 Accelerazione del gruppo, che accorcia a 1’40” dai fuggitivi. 15.36 Inizia il lungo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VUELTA A ANDALUCIA 16.00 C’è Fabio Oira che si stacca daldegli inseguitori, mentreviene raggiunto da Etxeberria e Matias proprio a ridosso del GPM. 15.56sempre davanti, 15” di ritardo per i tre inseguitori,a 2’25”. 15.53rimane da solo in testa, mentre sembrano accusare la fatica i tre compagni di viaggio. 15.48 Si supera l’8%, mancano 3 km allo scollinamento. 15.46 Siamo nel tratto più duro della salita, 7.8% per i fuggitivi, dietro ci si rialza per non affaticare i velocisti. 15.44 Accelerazione del, che accorcia a 1’40” dai fuggitivi. 15.36 Inizia il lungo ...

Advertising

ssy_xjuliet : RT @FromZeroItalia: 220216 [RIASSUNTO LIVE ??] #OBSESSION showcase ?? dopo aver visto il video in anteprima, possiamo confermare ancora una… - hoshanghae : vabbè ma la paura incredibile ogni volta che entra qualcuno in una live ormai - xgreywaren : La prossima volta che jk va live gli chiedo di cantare we don't talk about bruno - zazoomblog : LIVE Volta ao Algarve 2022 prima tappa in DIRETTA: 150 km all’arrivo gruppo a 2” dai fuggitivi - #Volta #Algarve… - HobiChuuya : @ymkIover SÌ È LA PRIMA VOLTA CHE STO ASSISTENDO LIVE È DOLOROSO WTF -