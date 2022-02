LIVE PRIMAVERA – Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali: turnover per Frustalupi, in attacco c’è Ambrosino (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sampdoria Napoli PRIMAVERA ORE 10.30 – Squadre in campo per il riscaldamento, calcio d’inizio previsto per le ore 11. Sampdoria Napoli PRIMAVERA, LE formazioni Sampdoria (3-5-2): Saio; Migliardi, Bonfanti, Somma; Malagrida, Sepe, Yepes, Paoletti, Pozzato; Montevago, Di Stefano. Allenatore: Felice Tufano. Napoli (3-4-2-1): Boffelli; Mané, Barba, Costanzo; Di Dona, Toccafondi, Coli Saco, Acampa; D’Agostino, Cioffi; Ambrosino.A disposizione: Rendina, Pontillo, Hysaj, Marchisano, Spavone, Vergara, Giannini, Mercurio, Pesce. Allenatore: Nicolò Frustalupi. Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022)ORE 10.30 – Squadre in campo per il riscaldamento, calcio d’inizio previsto per le ore 11., LE(3-5-2): Saio; Migliardi, Bonfanti, Somma; Malagrida, Sepe, Yepes, Paoletti, Pozzato; Montevago, Di Stefano. Allenatore: Felice Tufano.(3-4-2-1): Boffelli; Mané, Barba, Costanzo; Di Dona, Toccafondi, Coli Saco, Acampa; D’Agostino, Cioffi;.A disposizione: Rendina, Pontillo, Hysaj, Marchisano, Spavone, Vergara, Giannini, Mercurio, Pesce. Allenatore: Nicolò. Buongiorno cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di ...

