LIVE Inter-Liverpool 0-2, Champions League 2022 in DIRETTA: Firmino e Salah affondano i nerazzurri. Pagelle e highlights

22.57 L'Inter paga il potenziale offensivo non all'altezza dello scontro, ottima mole di gioco ma poco cinismo. Liverpool che vince con due episodi ma decisi da due fuoriclasse come Firmino e Salah. 93? Finisce la partita, Inter-Liverpool 0-2. 92? Partita che si avvia alla sua conclusione. 90? Fuori Bastoni e Dentro Dimarco nell'Inter. 88? Fuori Vidal, Dumfries e De Vrij dentro Ranocchia, Gagliardini e Darmian nell'Inter. 86? Dentro Milner, fuori Thiago nel Liverpool. 84? Liverpool che praticamente mette un piede nei quarti di finale. 82? Gol, Salah, nella mischia l'egiziano trova il secondo palo,

