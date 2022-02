LDA in lacrime ad Amici dopo le accuse di essere raccomandato: “Pensano che essere figlio di è facile” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La situazione ad Amici si fa sempre più pesante, soprattutto per LDA, che in queste ore è stato attaccato perché figlio di Gigi D’Alessio. In molti infatti ritengono che il ragazzo si trovi nella scuola solo perché raccomandato e alla fine il cantante ha sbottato scoppiando in lacrime davanti a Rudy Zerbi. Il giovane cantante, visibilmente provato per la situazione, ha affermato di non farcela più e che per lui diventa sempre più difficile esibirsi. LDA si confida con Rudy Zerbi e scoppia in lacrime Sembra proprio che il percorso artistico di LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, non stia procedendo come il ragazzo sperava e in queste ore si è confidato con l’insegnante Rudy Zerbi scoppiando anche in lacrime davanti a quest’ultimo. Il ragazzo ha infatti ammesso di non farcela più e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La situazione adsi fa sempre più pesante, soprattutto per LDA, che in queste ore è stato attaccato perchédi Gigi D’Alessio. In molti infatti ritengono che il ragazzo si trovi nella scuola solo perchée alla fine il cantante ha sbottato scoppiando indavanti a Rudy Zerbi. Il giovane cantante, visibilmente provato per la situazione, ha affermato di non farcela più e che per lui diventa sempre più difficile esibirsi. LDA si confida con Rudy Zerbi e scoppia inSembra proprio che il percorso artistico di LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, non stia procedendo come il ragazzo sperava e in queste ore si è confidato con l’insegnante Rudy Zerbi scoppiando anche indavanti a quest’ultimo. Il ragazzo ha infatti ammesso di non farcela più e ...

