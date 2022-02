L'allenamento di Ibra alla sbarra non passa inosservato e fa il pieno di like (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Grande successo sui social per il video di Zlatan Ibrahimovic che si allena alla sbarra. L'attaccante del Milan ce la sta mettendo tutta per rimettersi il prima possibile dall'infortunio al tendine d'... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Grande successo sui social per il video di Zlatanhimovic che si allena. L'attaccante del Milan ce la sta mettendo tutta per rimettersi il prima possibile dall'infortunio al tendine d'...

Advertising

infoitsalute : Pioli: 'La presenza di Ballo-Touré dipende dall'allenamento di oggi. Ibra non ci sarà' - infoitsport : Pioli: 'La presenza di Ballo-Touré dipende dall'allenamento di oggi. Ibra non ci sarà' - sportli26181512 : Pioli: 'La presenza di Ballo-Touré dipende dall'allenamento di oggi. Ibra non ci sarà': Nel corso della conferenza… - MilanNewsit : Pioli: 'La presenza di Ballo-Touré dipende dall'allenamento di oggi. Ibra non ci sarà' - CalcioNews24 : #Ibrahimovic ancora a parte ?? -