José Costa: «Mourinho è ancora il miglior allenatore del mondo, giusto per qualsiasi squadra» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport intervista José Costa, simbolo del Porto, dove, con Mourinho ha vinto tutto. Oggi allena lo Sfaxien, in Tunisia. Parla dello Special One e delle critiche che gli sono state mosse per il rendimento dei giallorossi. «José è l’uomo giusto per qualunque squadra. Lo conosco bene, è ancora il miglior allenatore del mondo. E ne ho avuti tanti di bravi, da Queiroz a Robby Robson». Continua: «Pensate che il Porto nel 2003 fosse una squadra di alto livello? In due anni Josè ci fece vincere Europa League e Champions, valorizzando un gruppo di ragazzi che aveva qualità ma non esperienza internazionale. Vedo similitudini con il percorso che sta cominciando a Roma». Se ha accettato la sfida ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport intervista, simbolo del Porto, dove, conha vinto tutto. Oggi allena lo Sfaxien, in Tunisia. Parla dello Special One e delle critiche che gli sono state mosse per il rendimento dei giallorossi. «è l’uomoper qualunque. Lo conosco bene, èildel. E ne ho avuti tanti di bravi, da Queiroz a Robby Robson». Continua: «Pensate che il Porto nel 2003 fosse unadi alto livello? In due anni Josè ci fece vincere Europa League e Champions, valorizzando un gruppo di ragazzi che aveva qualità ma non esperienza internazionale. Vedo similitudini con il percorso che sta cominciando a Roma». Se ha accettato la sfida ...

Advertising

ToussaintMaheu : RT @napolista: José Costa: «Mourinho è ancora il miglior allenatore del mondo, giusto per qualsiasi squadra» L’ex simbolo del Porto al Cor… - napolista : José Costa: «Mourinho è ancora il miglior allenatore del mondo, giusto per qualsiasi squadra» L’ex simbolo del Por… - MrNitto_ : @donpablo_eth @GrandpaApes San Jose, Costa Rica ???? - aaromc97 : Just posted a photo @ San José, Costa Rica - Jose_en_HD : @rodezel Arriba Costa Rica ?? -

Ultime Notizie dalla rete : José Costa Calendario Olimpiadi 17 febbraio: orari, programma, tv, streaming, tutte le finali e gli italiani in gara ... Jole Galli 09.00, COMBINATA NORDICA: competition round salto Gundersen a squadre trampolino grande / 4 5 km - Italia (Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa) 09.30, SPEED ...

Olimpiadi Pechino Day 12, Diretta Gare Mercoledi 16 Febbraio (Discovery+ e Rai2) ...00 - COMBINATA NORDICA: allenamento 4 Gundersen trampolino grande / 10 km per gara a squadre - Italia (Iacopo Bortolas - Raffaele Buzzi - Alessandro Pittin - Samuel Costa) ore 08:15 - SCI DI FONDO: ...

Jorge Costa: "Vi racconto Mourinho e Conceiçao" Corriere dello Sport ... Jole Galli 09.00, COMBINATA NORDICA: competition round salto Gundersen a squadre trampolino grande / 4 5 km - Italia (Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel) 09.30, SPEED ......00 - COMBINATA NORDICA: allenamento 4 Gundersen trampolino grande / 10 km per gara a squadre - Italia (Iacopo Bortolas - Raffaele Buzzi - Alessandro Pittin - Samuel) ore 08:15 - SCI DI FONDO: ...