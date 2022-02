Inter, Inzaghi: «Liverpool favorito, ma i dettagli faranno la differenza» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video in vista del match di questa sera con il Liverpool Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video a poche ore dal match contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni: PARTITA – «Sarà una bella serata da vivere, sono contento per i tifosi, la società e i ragazzi. Affrontiamo una squadra con un grandissimo blasone, si parte da 0-0, probabilmente sulla carta loro sono favoriti ma sarà la cura dei dettagli a fare la differenza». ULTIMI RISULTATI – «Veniamo dalle gare con Milan e Napoli dove abbiamo fatto un punto ma abbiamo espresso ottime cose. Col Liverpool dovremo essere concentrati come facciamo sempre, sapendo che loro in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Prime Video in vista del match di questa sera con ilSimone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Prime Video a poche ore dal match contro il. Le sue dichiarazioni: PARTITA – «Sarà una bella serata da vivere, sono contento per i tifosi, la società e i ragazzi. Affrontiamo una squadra con un grandissimo blasone, si parte da 0-0, probabilmente sulla carta loro sono favoriti ma sarà la cura deia fare la». ULTIMI RISULTATI – «Veniamo dalle gare con Milan e Napoli dove abbiamo fatto un punto ma abbiamo espresso ottime cose. Coldovremo essere concentrati come facciamo sempre, sapendo che loro in ...

