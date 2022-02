Integratori: ecco perchè vanno presi solo se hai una carenza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sapete il motivo per il quale gli Integratori dovrebbero essere presi solo se hai una carenza accertata? Scopriamolo insieme. Vitamina D: ecco quando non assumerlaLa Vitamina D aiuta l’organismo ad assorbire il calcio, che è uno dei principali costituenti delle ossa; una sua carenza può, quindi, causare malattie ossee, come ad esempio l’osteoporosi o rachitismo. Si può assumere in modi diversi, come un’adeguata esposizione al sole, attraverso alcuni alimenti (alcuni esempi possono essere il tuorlo d’uovo, alcuni tipi di pesce e il fegato) e attraverso anche Integratori. Ma, non tutti sanno, che gli Integratori sono efficienti solo se si ha una vera e propria carenza di Vitamina D. Altrimenti, non ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sapete il motivo per il quale glidovrebbero esserese hai unaaccertata? Scopriamolo insieme. Vitamina D:quando non assumerlaLa Vitamina D aiuta l’organismo ad assorbire il calcio, che è uno dei principali costituenti delle ossa; una suapuò, quindi, causare malattie ossee, come ad esempio l’osteoporosi o rachitismo. Si può assumere in modi diversi, come un’adeguata esposizione al sole, attraverso alcuni alimenti (alcuni esempi possono essere il tuorlo d’uovo, alcuni tipi di pesce e il fegato) e attraverso anche. Ma, non tutti sanno, che glisono efficientise si ha una vera e propriadi Vitamina D. Altrimenti, non ...

