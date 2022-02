Il Senato decide per l' insindacabilità | niente processo per Giarrusso

Advertising

SinistraIta : @TeresaBellanova Noi aspettiamo le scuse del senatore che nelle vesti di PDC nell'aula del senato promette di lasci… - DaznDdl : @Aramcheck76 @annal1962 Rinunciare a cagarci il cazzo è in effetti una buona scelta. Se vuoi dirigere un paese e f… - FrancoMarano8 : @ItaliaViva @matteorenzi Questo soggetto, con un suo partito allo zerovirgola, pensa di essere un bravo politico pe… - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #11febbraio 1545, #Venezia: essendo diminuito il commercio con l’Asia ed essendo aumentate le spese del consolato di #… - alberto_sanavia : #11febbraio 1545, #Venezia: essendo diminuito il commercio con l’Asia ed essendo aumentate le spese del consolato d… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato decide

il Giornale

Anna Maria Bernini: 'Sono orgogliosa che il ciclismo sia entrato in, dove sidella vita delle persone, si determinano delle tendenze, si stabiliscono delle regole e si fanno cose ...... si tratterà di un emendamento da presentare al disegno di legge concorrenza all'esame del, ... Magari alzando anche l'Isee con cui sichi può usufruire dell'agevolazione. Bisognerà ...Non è questa la prima volta che il Senato è chiamato ad esprimersi in merito a casi di possibile immunità per il senatore: già nel 2016 l'Aula era stata impegnata a decidere. In quel caso il MoVimento ...Anna Maria Bernini: “Sono orgogliosa che il ciclismo sia entrato in Senato, dove si decide della vita delle persone, si determinano delle tendenze, si stabiliscono delle regole e si fanno cose ...