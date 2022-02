Gratteri a La7 | “Le mafie stanno per mettere le mani sui soldi del Pnrr Rischiano pochissimo con queste norme La colpa? Della politica”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “I clan mafiosi siattrezzando perlesuidel. Nediscutendo in modo concreto. Sin dagli anni ‘70, lesono leader nel mondo dell’edilizia pubblica e privata. Abbiamo già visto col Superbonus 110% come sia facile realizzare le truffe, anche perché è bassissimo il rischio che si celebri un processo o che i mafiosi vengano condannati a una pena non conveniente”. Lo rivela a “Dimartedì” (La7) il sostituto procuratore di Catanzaro, Nicola. Al conduttore Giovanni Floris, che gli chiede se questa situazione è addebitabile alla mancanza di polso dei giudici o delle forze dell’ordine o, il magistrato risponde: “Io dico che c’è un concorso di colpe e che ...

Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, ospite nella trasmissione di La7, "di Martedì", ha parlato di come la criminalità organizzata droghi il libero mercato, delle infiltrazioni facili negli ...