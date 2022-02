Giuliano Amato show. Spiega i quesiti e striglia il Parlamento (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Parla del suo professore a Pisa che imponeva a lui e agli altri studenti la cravatta. Cita Clint Eastwood in Million dollar baby. “Si sente ferito” per alcuni editoriali. Scommette “due fustini di Dixan” con i cronisti. Scherza, pungola, attacca, svela retroscena, critica Marco Cappato (“poteva riflettere e risparmiarsi cattiverie”), parla di sé. Insomma: inaugura un nuovo corso della Corte Costituzionale. E’ il Giuliano Amato show. Mani all’aria che svolazzano. Un’ora esatta di conferenza stampa (pratica inedita) per comunicare perché sì e perché no. Alla fine la Consulta boccia il quesito sulla cannabis (“inammissibile: si faceva riferimento alla liberalizzazione di oppio e cocaina”), ammette cinque referendum sulla giustizia, ma respinge quello sulla responsabilità civile dei giudici (“sarebbe stato innovativo, ma non abrogativo”). ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Parla del suo professore a Pisa che imponeva a lui e agli altri studenti la cravatta. Cita Clint Eastwood in Million dollar baby. “Si sente ferito” per alcuni editoriali. Scommette “due fustini di Dixan” con i cronisti. Scherza, pungola, attacca, svela retroscena, critica Marco Cappato (“poteva riflettere e risparmiarsi cattiverie”), parla di sé. Insomma: inaugura un nuovo corso della Corte Costituzionale. E’ il. Mani all’aria che svolazzano. Un’ora esatta di conferenza stampa (pratica inedita) per comunicare perché sì e perché no. Alla fine la Consulta boccia il quesito sulla cannabis (“inammissibile: si faceva riferimento alla liberalizzazione di oppio e cocaina”), ammette cinque referendum sulla giustizia, ma respinge quello sulla responsabilità civile dei giudici (“sarebbe stato innovativo, ma non abrogativo”). ...

