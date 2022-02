GfVip, parole sconvolgenti di una concorrente: “Per me puoi morire…” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Scoppia il caos all’interno della casa del Grande Fratello a causa di una pesante esternazione di una concorrente Nella puntata andata in onda lunedì 14 febbraio è rientrato nella casa più spiata d’Italia Alex Belli. Quest’ultimo è stato senz’altro uno dei personaggi più chiacchierati di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il flirt prolungato, prima smentito e poi confermato, insieme a Soleil Sorge, ha fatto parlare tantissimo tutti gli appassionati di gossip. Delia, Soleil ed Alex (Instagram)Entrambi i concorrenti infatti, inizialmente hanno dichiarato che tra loro ci fosse soltanto un’amicizia. Davanti all’incessante scetticismo collettivo, qualche tempo fa l’attore ha confessato di amare l’influencer italo statunitense. Tuttavia, ciò non avrebbe intaccato l’amore che lui prova per sua moglie, la modella venezuelana Delia Duran. La ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Scoppia il caos all’interno della casa del Grande Fratello a causa di una pesante esternazione di unaNella puntata andata in onda lunedì 14 febbraio è rientrato nella casa più spiata d’Italia Alex Belli. Quest’ultimo è stato senz’altro uno dei personaggi più chiacchierati di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il flirt prolungato, prima smentito e poi confermato, insieme a Soleil Sorge, ha fatto parlare tantissimo tutti gli appassionati di gossip. Delia, Soleil ed Alex (Instagram)Entrambi i concorrenti infatti, inizialmente hanno dichiarato che tra loro ci fosse soltanto un’amicizia. Davanti all’incessante scetticismo collettivo, qualche tempo fa l’attore ha confessato di amare l’influencer italo statunitense. Tuttavia, ciò non avrebbe intaccato l’amore che lui prova per sua moglie, la modella venezuelana Delia Duran. La ...

Advertising

AzdoraL : RT @Auro_27: *parlano della loro amicizia/rapporto* Alex: Non è quello che vuoi te? Soleil: si. Alex: cosa vuoi te, sole? Sole: non lo so.… - AzimutAdriana : RT @Gre_992: Più inquadrano Alex e Delia e più comprendo che tra questi due c'è il nulla cosmico. In pratica continuano a raccontarsela a p… - hznll28 : RT @barbieeee__2: Lulù a manu due mesi fa: “Nessuno ti farà più del male, mai più” Manu a lulù ieri: “A tutte le cose che ti pesano dentr… - elisabe89376579 : GFvip senza parole! GFvip vergognoso GFvip meglio che chiudiate siete merde - ricordosospeso : RT @wilmington_girl: In poche parole,dico a voi che scambiate un discorso sacrosanto x gelosie stupide,Sole non ama i rapporti a metà.Per l… -