Fontana d’argento nei 1500 metri dello short track | è Regina indiscussa alle Olimpiadi

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pechino – A chiudere una splendida giornata per loazzurroInvernali in corso fino a domenica a Pechino, è stata ladi specialità. Ariannasi prende la medaglia numero 11 in carriera con i vessilli a cinque cerchi, arrivando sul secondo gradino del podio nei. Arriva a seguito del bronzo appena ottenuto dalla squadra maschile nei 5000 in staffetta. (leggi qui) Stacca Stefania Belmondo Freccianella classifica all time dei Giochi, in conquiste di medaglie. L’azzurro sale sul podio ancora una volta a Pechino, dopo aver vinto il titolo olimpico (il secondo consecutivo dopo il 2018) nei suoi velocissimi 500(leggi qui). Per lei queste ...