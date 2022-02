Falso sms su Green Pass clonati, l’allarme della Polizia di Stato: “Non cliccate sul link”, il testo completo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nuovo tentativo di truffa segnalato dalla Polizia di Stato: molte persone hanno segnalato la ricezione di un sms sospetto che, difatti, si è rivelato un tentativo di phishing. Riguarda una fasulla clonazione del Green Pass, la certificazione verde per il Covid-19: il testo completo del messaggio e il link da NON cliccare. Green Pass clonato, un Falso sms nasconde una truffa: il testo Allarme per un nuovo tentativo di truffa che sfrutta i timori delle persone circa la validità del Green Pass. La certificazione verde, almeno ancora fino a fine marzo, è necessaria per accedere a lavoro, attività e trasporti: la paura che il Green ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nuovo tentativo di truffa segnalato dalladi: molte persone hanno segnalato la ricezione di un sms sospetto che, difatti, si è rivelato un tentativo di phishing. Riguarda una fasulla clonazione del, la certificazione verde per il Covid-19: ildel messaggio e ilda NON cliccare.clonato, unsms nasconde una truffa: ilAllarme per un nuovo tentativo di truffa che sfrutta i timori delle persone circa la validità del. La certificazione verde, almeno ancora fino a fine marzo, è necessaria per accedere a lavoro, attività e trasporti: la paura che il...

