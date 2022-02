Esplode un magazzino in provincia di Pordenone | morta una donna A causare l’incidente forse una stufa a gas

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Unadi 63 anni, Nelly Tramontin, èin un’esplosione seguita da un incendio neldi un’attività commerciale che si occupa della distribuzione di bevande a Pinzano al Tagliamento, indi. La polizia giudiziaria dei vigili del fuoco e i carabinieri stanno indagando per accertare le cause. La morte dellaè avvenuta in un edificio a due piani: al piano terra ha sede ilche ha preso fuoco, al piano superiore invece si trova l’appartamento dove la vittima viveva con il marito, proprietario dell’attività. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto mercoledì mattina, intorno alle 6:55. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, al’esplosione sarebbe stata una ...

Il boato, avvertito a notevole distanza, ha distrutto un vano utilizzato anche come magazzino di una ditta che opera nel settore della distribuzione di bevande. Gli investigatori ipotizzano non sia ...PINZANO AL TAGLIAMENTO - Una donna è morta in seguito a una violenta esplosione avvenuta alle 6.30 di questa mattina, 16 febbraio, a Pinzano al Tagliamento (Pordenone) in un magazzino di vivande. I ...PINZANO AL TAGLIAMENTO. Una donna è morta in seguito a una esplosione avvenuta attorno alle 6.30 di mercoledì 16 febbraio a Pinzano al Tagliamento, in un vano magazzino dì una ditta che opera ...