“Effetto permanente”. Covid e sesso, lo studio definitivo: chi non potrà più avere una erezione (e perché) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si è spesso parlato dei risvolti che il Covid può avere sulla sfera sessuale, sia a livello mentale con un calo del desiderio che a livello fisico con problemi di erezione. Quest'ultimi sembrano essere più gravi di quello che si pensava, stando allo studio condotto da ricercatori italiani e americani e pubblicati la settimana scorsa su Nature, una delle riviste scientifiche più prestigiose. Innanzitutto la ricerca parte dall'assunto che gli uomini sono più colpiti delle donne dal Covid e di conseguenza hanno più possibilità di sviluppare una forma grave della malattia o di incappare nel Long Covid: l'ipotesi nuova è che il testosterone, ormone maschile, sia implicato nel processo di infezione. Secondo lo studio “Una forma grave di malattia colpisce gli organi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si è spesso parlato dei risvolti che ilpuòsulla sfera sessuale, sia a livello mentale con un calo del desiderio che a livello fisico con problemi di. Quest'ultimi sembrano essere più gravi di quello che si pensava, stando allocondotto da ricercatori italiani e americani e pubblicati la settimana scorsa su Nature, una delle riviste scientifiche più prestigiose. Innanzitutto la ricerca parte dall'assunto che gli uomini sono più colpiti delle donne dale di conseguenza hanno più possibilità di sviluppare una forma grave della malattia o di incappare nel Long: l'ipotesi nuova è che il testosterone, ormone maschile, sia implicato nel processo di infezione. Secondo lo“Una forma grave di malattia colpisce gli organi ...

