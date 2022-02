È morto Francesco Chiarello, l’insegnante che si era dato fuoco a Rende: restano ignoti i motivi del gesto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È morto all’ospedale Cardarelli di Napoli, Francesco Chiarello, l’insegnante 34enne che si era dato fuoco il 31 gennaio davanti alla caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza. Su Twitter, il governatore Roberto Occhiuto ha espresso il cordoglio della Regione Calabria. «È deceduto Francesco Chiarello, il giovane professore che lo scorso 31 gennaio si era dato fuoco davanti ad una caserma dei carabinieri, a Rende. Sono rimasti ignoti i motivi di quel tragico gesto. La Regione Calabria esprime sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia». LEGGI ANCHE Il Green pass valido per 12 mesi: da settembre obbligatorio ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Èall’ospedale Cardarelli di Napoli,34enne che si erail 31 gennaio davanti alla caserma dei carabinieri di, in provincia di Cosenza. Su Twitter, il governatore Roberto Occhiuto ha espresso il cordoglio della Regione Calabria. «È deceduto, il giovane professore che lo scorso 31 gennaio si eradavanti ad una caserma dei carabinieri, a. Sono rimastidi quel tragico. La Regione Calabria esprime sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia». LEGGI ANCHE Il Green pass valido per 12 mesi: da settembre obbligatorio ...

