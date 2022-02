Dda della Procura di Napoli, parla il sostituto Giuseppe Visone: La Magistratura vive una nuova stagione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) di Nico Dente della Gattola In Magistratura dal 2004, pubblico ministero in servizio presso la D.D.A. di Napoli, già componente del Consiglio Giudiziario e già presidente della locale sezione di Nola dell’ANM, Giuseppe Visone, con la sua esperienza professionale e associativa rappresenta un osservatore privilegiato, per comprendere il momento che attraversa la Magistratura, in tutte le sue forme anche associative. Momento non facile per le vicende che hanno contrassegnato sia il CSM sia la stessa Associazione Nazionale Magistrati. La giustizia e i magistrati sono ormai argomento di dibattito pubblico e di aspre polemiche istituzionali e politiche tanto da contrassegnare il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronunciato a Camere ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) di Nico DenteGattola Indal 2004, pubblico ministero in servizio presso la D.D.A. di, già componente del Consiglio Giudiziario e già presidentelocale sezione di Nola dell’ANM,, con la sua esperienza professionale e associativa rappresenta un osservatore privilegiato, per comprendere il momento che attraversa la, in tutte le sue forme anche associative. Momento non facile per le vicende che hanno contrassegnato sia il CSM sia la stessa Associazione Nazionale Magistrati. La giustizia e i magistrati sono ormai argomento di dibattito pubblico e di aspre polemiche istituzionali e politiche tanto da contrassegnare il discorso del PresidenteRepubblica Sergio Mattarella pronunciato a Camere ...

