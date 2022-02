Contagi in calo | Cts verso la chiusura E negli stadi la capienza torna al 75%

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) ... 'basterà attendere il voto finale e la pubblicazione in gazzetta ufficiale, un passaggio che, di norma, non dovrebbe prendere più di un paio di giorni' spiegano fonti che hanno lavorato alla pratica,...

Advertising

borghi_claudio : Mi riferiscono che @lucatelese ha davvero detto che il calo dei contagi di settimana scorsa è merito del green pass… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 59.749 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - vitocibelli : @Controcorrentv @ProfMBassetti @AlessiaMorani Le decisioni del suo governo sono state fallimentari, i risultati del… - Frances23274165 : RT @borghi_claudio: Mi riferiscono che @lucatelese ha davvero detto che il calo dei contagi di settimana scorsa è merito del green pass ?? A… - intoccabile_l : RT @borghi_claudio: Mi riferiscono che @lucatelese ha davvero detto che il calo dei contagi di settimana scorsa è merito del green pass ?? A… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi calo

e le ospedalizzazioni Covid continuano a calare. Le morti iniziano a stabilizzarsi. E anche le somministrazioni delle dosi booster hanno raggiunto livelli degni di nota (oltre il 60% della ...Comincia a vedersi la luce in fondo al tunnel della pandemia, e tutte le restrizioni imposte fino ad oggi per limitare ivengono messe in dubbio alla luce deldei. Di questo si parla con Francesco Vaia , direttore dell'Istituto nazionale di malattie infettive dello Spallanzani, durante la puntata di mercoledì 16 febbraio di Stasera Italia, il ...Griglia Timeline Grafo ...Calano i nuovi casi di contagio e i decessi, in Italia, nelle ultime 24 ore: sono 59.749 i positivi al covid e 278 i decessi registrati. Il bollettino del ministero della Salute conferma anche la ...