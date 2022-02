Concessioni balneari, cosa cambia dal 1 Gennaio 2024 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Approvati ieri gli emendamenti al Dl Concorrenza che imprimono una riforma strutturale al settore delle Concessioni balneari: sostenibilità e trasparenza i principi cardine Gli emendamenti al Dl concorrenza approvati ieri prevedono una serie di riforme strutturali in materia di Concessioni balneari che entreranno in vigore dal 1 Gennaio 2024. Tra le misure previste, un adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, un adeguato equilibrio tra tariffe e servizi offerti (per contrastare il cosiddetto caro-ombrellone), la riduzione dell’impatto sull’ambiente e il miglioramento delle condizioni di fruibilità del demanio da parte delle persone con disabilità. Il bando per l’affidamento delle Concessioni ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Approvati ieri gli emendamenti al Dl Concorrenza che imprimono una riforma strutturale al settore delle: sostenibilità e trasparenza i principi cardine Gli emendamenti al Dl concorrenza approvati ieri prevedono una serie di riforme strutturali in materia diche entreranno in vigore dal 1. Tra le misure previste, un adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, un adeguato equilibrio tra tariffe e servizi offerti (per contrastare il cosiddetto caro-ombrellone), la riduzione dell’impatto sull’ambiente e il miglioramento delle condizioni di fruibilità del demanio da parte delle persone con disabilità. Il bando per l’affidamento delle...

Advertising

RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - Agenzia_Ansa : Stop alle proroghe per le concessioni balneari: nel nuovo regime, da gennaio 2024, uno dei requisiti sarà quello di… - Piu_Europa : Italia non può permettersi di dilapidare risorse rinunciando a canoni adeguati. Giovani non possono entrare nel set… - CLonati : RT @LaPrimaManina: Sono 15 anni che non mettiamo in gara le concessioni balneari come vuole la Comunità europea. Ma i populisti vogliono co… - Stele666 : RT @Gitro77: Vi ricordo che la svendita delle concessioni balneari italiane è stata votata ALL'UNANIMITÀ in Consiglio dei Ministri. Cioè -… -