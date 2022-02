Cecilia Rodriguez, frecciatina a Francesco Monte: «Mai amato i miei ex, il mio unico amore è Ignazio Moser» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cecilia Rodriguez ha parlato dei suoi ex durante la trasmissione Ex On The Beach, condotta insieme a Ignazio Moser, il suo fidanzato. Leggi anche: Belen Rodriguez, il suo ex fidanzato Antonino Spinalbese ha una nuova fiamma? L’indizio social non sfugge (FOTO) Cecilia Rodriguez parla dei suoi ex e di Ignazio Moser Fra gli ex di… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 16 febbraio 2022)ha parlato dei suoi ex durante la trasmissione Ex On The Beach, condotta insieme a, il suo fidanzato. Leggi anche: Belen, il suo ex fidanzato Antonino Spinalbese ha una nuova fiamma? L’indizio social non sfugge (FOTO)parla dei suoi ex e diFra gli ex di… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

ParliamoDiNews : Cecilia Rodriguez svela la verità sui suoi ex: frecciata a Francesco Monte #ceciliarodriguez #francescomonte - mesorottaercazz : RT @BITCHYFit: Cecilia Rodriguez (s)parla dei suoi ex: “Mai stata innamorata di loro, con Ignazio..” - BITCHYFit : Cecilia Rodriguez (s)parla dei suoi ex: “Mai stata innamorata di loro, con Ignazio..” - redazionerumors : Cecilia Rodriguez parla dei suoi ex: “Sono mai stata innamorata? Solo di Ignazio” #CeciliaRodriguez - ParliamoDiNews : Cecilia Rodriguez parla dei suoi ex e di come sia perdutamente innamorata #Gossipitaliano #GrandeFratelloVip2021… -