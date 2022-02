Caro bollette di luce e gas, prezzi alle stelle nel primo trimestre 2022: le previsioni per i prossimi mesi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Autorità Arera in audizione al Senato ha rivelato i numeri degli aumenti nelle bollette di luce e gas, anche tenendo conto delle misure disposte dal Governo. Ha anche ipotizzato come evolverà il Caro bollette nei prossimi anni: ecco quali sono le cifre degli aumenti e le prospettive per il futuro. Caro bollette di luce e gas, l’Arera stima aumenti fino al 131% sull’elettricità Durante l’audizione al Senato avvenuta in data 14 febbraio, l’Autorità Arera ha spiegato come il primo trimestre del 2022 abbia assistito a un aumento del 131% sull’energia elettrica e del 94% sul gas naturale per i clienti domestici. Il confronto è stato fatto con il primo trimestre del ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Autorità Arera in audizione al Senato ha rivelato i numeri degli aumenti nelledie gas, anche tenendo conto delle misure disposte dal Governo. Ha anche ipotizzato come evolverà ilneianni: ecco quali sono le cifre degli aumenti e le prospettive per il futuro.die gas, l’Arera stima aumenti fino al 131% sull’elettricità Durante l’audizione al Senato avvenuta in data 14 febbraio, l’Autorità Arera ha spiegato come ildelabbia assistito a un aumento del 131% sull’energia elettrica e del 94% sul gas naturale per i clienti domestici. Il confronto è stato fatto con ildel ...

