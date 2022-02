Calcio, clamoroso dalla Catalogna: Mbappé valuta di non andare al Real Madrid (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, Kylian Mbappé starebbe meditando di non andare al Real Madrid. L’entourage del giocatore ha infatti assicurato che nulla è ancora stato firmato, lasciando la porta aperta sia ad un eventuale rinnovo al Paris-Saint-Germain che ad altri club. Uno di questi sarebbe il Liverpool. La ragione della frenata sarebbe da ricondurre al progetto del Real, che agli occhi di Mbappé rischia di essere addirittura un passo indietro rispetto a quello attuale del Paris Saint-Germain. Ad oggi però, molti indizi lo vedono in Blanco, sebbene lo stesso Mbappé abbia detto di non aver ancora preso una decisione sul suo futuro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, Kylianstarebbe meditando di nonal. L’entourage del giocatore ha infatti assicurato che nulla è ancora stato firmato, lasciando la porta aperta sia ad un eventuale rinnovo al Paris-Saint-Germain che ad altri club. Uno di questi sarebbe il Liverpool. La ragione della frenata sarebbe da ricondurre al progetto del, che agli occhi dirischia di essere addirittura un passo indietro rispetto a quello attuale del Paris Saint-Germain. Ad oggi però, molti indizi lo vedono in Blanco, sebbene lo stessoabbia detto di non aver ancora preso una decisione sul suo futuro. SportFace.

