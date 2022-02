Cagliari. Il cordoglio del sindaco Truzzu per la morte del Cardinale De Magistris (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Parole di cordoglio del sindaco Paolo Truzzu per la morte del Cardinale Luigi De Magistris.”Un uomo di grande cultura e sensibilità – ha sottolineato il primo cittadino – del quale ricorderemo sempre con gratitudine l’intensa opera apostolica. Una grande ammirazione da parte di tutti i cittadini Cagliaritani per un uomo di chiesa che ad una profonda conoscenza teologica sapeva accomunare un’altrettanto profonda generosità, mantendo costante nel tempo e nonostante gli impegni presso la Santa Sede, il suo amore per la nostra città” Il Cardinale Luigi De Magistris si è spento all’età di 95 anni, era il più anziano porporato Cagliaritano.Il sindaco Truzzu renderà omaggio alla salma ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Parole didelPaoloper ladelLuigi De.”Un uomo di grande cultura e sensibilità – ha sottolineato il primo cittadino – del quale ricorderemo sempre con gratitudine l’intensa opera apostolica. Una grande ammirazione da parte di tutti i cittadinitani per un uomo di chiesa che ad una profonda conoscenza teologica sapeva accomunare un’altrettanto profonda generosità, mantendo costante nel tempo e nonostante gli impegni presso la Santa Sede, il suo amore per la nostra città” IlLuigi Desi è spento all’età di 95 anni, era il più anziano porporatotano.Ilrenderà omaggio alla salma ...

RobMarcy2 : RT @Comune_Cagliari: #Cagliari Il cordoglio del sindaco @Truzzu per la morte del Cardinale Luigi De Magistris. Il porporato cagliaritano si… - Comune_Cagliari : #Cagliari Il cordoglio del sindaco @Truzzu per la morte del Cardinale Luigi De Magistris. Il porporato cagliaritano… - IlBlogdiAndy : -@Pontifex_it ha inviato un telegramma di cordoglio per la morte avvenuta oggi #16febbraio del Card. Luigi De Magi… -