Beautiful, anticipazioni 17 febbraio: Liam e Steffy non riescono a liberarsi dai sensi di colpa verso Hope Finn (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Beautiful, anticipazioni 17 febbraio: per l’ennesima volta l’attenzione sarà incentrata su Liam e Steffy e sui loro sentimento dopo aver tradito Hope e Finn. Beautiful, anticipazioni 17 febbraio: Liam e Steffy continuano ad avere rimorsi nei cronfronti dei rispettivi partner Liam seguita a sentirsi tremendamente in colpa per aver tradito Hope, ma Steffy non è da meno con Finn, mentre discutono della situazione di Thomas. La Forrester è ancora decisa a non rivelare nulla al compagno. anticipazioni 28 febbraio – 6 marzo: Thomas e Brooke fanno pace. Hope ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 16 febbraio 2022)17: per l’ennesima volta l’attenzione sarà incentrata sue sui loro sentimento dopo aver tradito17continuano ad avere rimorsi nei cronfronti dei rispettivi partnerseguita a sentirsi tremendamente inper aver tradito, manon è da meno con, mentre discutono della situazione di Thomas. La Forrester è ancora decisa a non rivelare nulla al compagno.28– 6 marzo: Thomas e Brooke fanno pace....

