ATP Rio de Janeiro 2022, Matteo Berrettini debutta con Thiago Monteiro, specialista del rosso (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Domani rivedremo in campo Matteo Berrettini nel torneo ATP di Rio De Janeiro dopo la semifinale degli Australian Open. Il tennista romano ha avuto automaticamente accesso agli ottavi di finale come prima testa di serie del tabellone brasiliano e ai quarti potrebbe affrontare Carlos Alcaraz; ma prima c’è da sfidare la wild card Thiago Monteiro. Il padrone di casa è uscito vincitore, un po’ a sorpresa, sull’argentino Sebastian Baez; il veterano verdeoro era partito abbastanza male nel match della notte scorsa, ma ha fatto valere la sua esperienza dei suoi 27 anni, ribaltando la situazione con un doppio 6-4. Monteiro non è sicuramente una minaccia consistente per Matteo: al massimo numero 74 al mondo nel 2017 e toccato anche lo scorso anno, è ancora a caccia del suo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Domani rivedremo in camponel torneo ATP di Rio Dedopo la semifinale degli Australian Open. Il tennista romano ha avuto automaticamente accesso agli ottavi di finale come prima testa di serie del tabellone brasiliano e ai quarti potrebbe affrontare Carlos Alcaraz; ma prima c’è da sfidare la wild card. Il padrone di casa è uscito vincitore, un po’ a sorpresa, sull’argentino Sebastian Baez; il veterano verdeoro era partito abbastanza male nel match della notte scorsa, ma ha fatto valere la sua esperienza dei suoi 27 anni, ribaltando la situazione con un doppio 6-4.non è sicuramente una minaccia consistente per: al massimo numero 74 al mondo nel 2017 e toccato anche lo scorso anno, è ancora a caccia del suo ...

