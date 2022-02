A Cagliari e Brescia i prossimi campionati assoluti di scacchi 

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - "Si svolgeranno anel 2022 e anel 2023 le due prossime edizioni deiitaliani, Femminili e Under 20 di Scacchi". L'annuncio è stato dato dalla Federazione Scacchistica Italiana (Fsi) sui propri canali social. "Cosi ha deciso il Consiglio Federale della FSI, in coerenza con l'indirizzo secondo il quale la sede deidebba essere scelta in base a un'alternanza Nord-Centro-Sud". Dopo Chanciano Terme, padrona di casa nel 2021, individuate quindi le prossime sedi ospitanti. "La scelta diin particolare è significativa, in quanto la 'Leonessa' d'Italia è già stata nominata Città della Cultura per il 2023", si legge. Ma, come ricordato dalla Fsi, per entrambe le città si tratta di un'assoluta "prima volta". È un traguardo importante ...