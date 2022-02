Tony Fuochi | morto il doppiatore di Dragonball e Super Mario

Advertising

FQMagazineit : Morto Tony Fuochi, doppiatore di Pokemon, I Cavalieri dello zodiaco e Dragon Ball - corriereveneto : Tony Fuochi, addio alla voce di Phoenix (Cavalieri dello Zodiaco) e di Super Mario Bros - chicokina : RT @ilgiornale: Se n'è andato all'età di 67 anni uno dei più famosi doppiatori di cartoni e videogiochi. Ricoverato a Padova dal 12 gennaio… - ilgiornale : Se n'è andato all'età di 67 anni uno dei più famosi doppiatori di cartoni e videogiochi. Ricoverato a Padova dal 12… - MrKaralis : RT @JustNerd_IT: I Cavalieri dello Zodiaco piangono la morte di Tony Fuochi, voce di #Phoenix - Leggi l'articolo completo su: -

Ultime Notizie dalla rete : Tony Fuochi

, come è morto il doppiatore italiano/ Diede la voce a Super Mario FRANCO GABRIELLI: "COSTA CONCORDIA? DEVE INSEGNARCI A FARE PRIMA, NON A FARE PRESTO" Nel prosieguo di "Oggi è un altro ...Per tutti era Phoenix nell'iconico anime dei Cavalieri dello Zodiaco , per i veneti era la voce che accompagnava le notti di Radio Padova negli anni Ottanta. Antonio Luigi, in arte, doppiatore , attore e speaker , si spento all'ospedale di Padova dove era ricoverato per Covid dal 12 gennaio . Aveva 66 anni. Sui social si moltiplicano i ricordi per quella voce che ha ...Addio Tony Fuochi. Il doppiatore di Phoenix ne I cavalieri dello zodiaco è morto a Padova. Aveva 66 anni. “Il mio nome è Phoenix, cavaliere dello zodiaco. Sono uscito dalle fiamme, pronto ad ...Antonio Luigi Fuochi, in arte Tony Fuochi, doppiatore, attore e speaker, si è spento all’ospedale di Padova dove era ricoverato per Covid dal 12 gennaio. Aveva 66 anni. Sui social si moltiplicano i ...