Technoprobe debutta a Piazza Affari | Stefano Felici Ceo | Una sfida da vincere

"Siamo soddisfatti nell'intraprendere questo percorso che ci darà maggior visibilità e aprirà a nuove opportunità. Coerentemente con il nostro spirito, ogni progetto è una sfida da vincere. Viviamo quindi anche questo passo come l'inizio di un viaggio che ci deve portare a far crescere Technoprobe, a dare più opportunità alle donne e agli uomini che ci lavorano e maggiore forza al grande universo di competenze che la animano". Lo ha detto Stefano Felici, ceo di Technoprobe, nel giorno del debutto a Piazza Affari della società attiva nel campo della microelettronica e dei semiconduttori. Technoprobe è la seconda ammissione da inizio anno su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese

