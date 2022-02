Super green pass: a Napoli criticità nella sanità (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – criticità nella sanità pubblica, pochi irriducibili nelle aziende di trasporto pubblico locale, qualche “no” al vaccino nel commercio e nelle realtà produttive manifatturiere. Il primo giorno di obbligo di Super green pass per i lavoratori over 50 fotografa a Napoli una situazione a macchia di leopardo che al momento non evidenzia grossi problemi per l’utenza. Secondo quanto riferito dalla Cgil, nell’azienda ospedaliera “Cardarelli” di Napoli ci sono una cinquantina tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari, nella fascia d’età interessata dal provvedimento, che ancora non si sono sottoposti alla vaccinazione. Molti lavoratori, per evitare conseguenze, stanno inviando ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutipubblica, pochi irriducibili nelle aziende di trasporto pubblico locale, qualche “no” al vaccino nel commercio e nelle realtà produttive manifatturiere. Il primo giorno di obbligo diper i lavoratori over 50 fotografa auna situazione a macchia di leopardo che al momento non evidenzia grossi problemi per l’utenza. Secondo quanto riferito dalla Cgil, nell’azienda ospedaliera “Cardarelli” dici sono una cinquantina tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari,fascia d’età interessata dal provvedimento, che ancora non si sono sottoposti alla vaccinazione. Molti lavoratori, per evitare conseguenze, stanno inviando ...

Advertising

Adnkronos : #Pregliasco sul Super #greenpass al lavoro per gli over 50: 'E' scelta politica'. #covid - NicolaPorro : ?? Il 'governo dei migliori' che sull'Ucraina non tocca palla, il guru del lockdown favorevole alle aperture e la bu… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Febbraio: Da domani super green pass e obbligo sono inutili, ma Draghi perse… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Oggi, martedì 15 febbraio, scatta l'obbligo di esibire il Super Green Pass a lavoro per gli over 50 Cosa cambia - GuyInterista : Ragazzi aiutatemi cosa è un super green pass? -