"Se muore, io non voglio pagare". Vittorio Feltri asfalta l'ex grillino no-vax, e lui... | Video (Di martedì 15 febbraio 2022) "Pino Cabras ha fatto una scelta. Ma va incontro a dei rischi": Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha detto la sua sul parlamentare no vax del Movimento 5 Stelle. Da oggi, tra l'altro, entra in vigore per gli over 50 l'obbligo di andare al lavoro solo se muniti di super green pass, quello che si rilascia a guariti e vaccinati. Parlando dell'onorevole, il direttore di Libero ha ironizzato: "Se si dovesse ammalare e dovesse anche morire, ce ne faremo una ragione, l'importante è che le spese del funerale non ricadano su di noi". Le parole di Feltri hanno fatto ridere tutti in studio. E nel frattempo Cabras ha fatto il gesto delle corna, cercando di allontanare il più possibile l'oscuro presagio. A un certo punto è intervenuta nella discussione anche la conduttrice, che ha detto: "L'obbligo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) "Pino Cabras ha fatto una scelta. Ma va incontro a dei rischi":, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha detto la sua sul parlamentare no vax del Movimento 5 Stelle. Da oggi, tra l'altro, entra in vigore per gli over 50 l'obbligo di andare al lavoro solo se muniti di super green pass, quello che si rilascia a guariti e vaccinati. Parlando dell'onorevole, il direttore di Libero ha ironizzato: "Se si dovesse ammalare e dovesse anche morire, ce ne faremo una ragione, l'importante è che le spese del funerale non ricadano su di noi". Le parole dihanno fatto ridere tutti in studio. E nel frattempo Cabras ha fatto il gesto delle corna, cercando di allontanare il più possibile l'oscuro presagio. A un certo punto è intervenuta nella discussione anche la conduttrice, che ha detto: "L'obbligo ...

Advertising

pisto_gol : @Inter e @acmilan , non è il caso di aprire una inchiesta e di accertare, se ci sono, di chi sono le responsabilità… - Avvenire_Nei : Altre tragedie alla frontiera tra Italia e Francia - VerdeGiuseppe4 : RT @boni_castellane: Donazione del sangue obbligatoria a scadenza e quantità fissate dallo Stato. Se non lo fai sei un egoista e per colpa… - Luis91052594 : RT @boni_castellane: Donazione del sangue obbligatoria a scadenza e quantità fissate dallo Stato. Se non lo fai sei un egoista e per colpa… - OIDDI : RT @boni_castellane: Donazione del sangue obbligatoria a scadenza e quantità fissate dallo Stato. Se non lo fai sei un egoista e per colpa… -