Roma, fiamme divorano un appartamento: muore carbonizzato un 66enne (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma. Un terribile incendio che ha divorato un appartamento al primo piano di un palazzo in via M.Amari 48, nella Capitale. E’ successo tutto nella prima mattinata di oggi, 15 febbraio, intono alle 7.50 del mattino. Le fiamme hanno iniziato a propagarsi con una velocità incredibile, erodendo senza sosta le pareti e le stanze dell’abitazione. Leggi anche: Roma, 85enne muore carbonizzata: il Trullo piange ‘Zia Ida’ La terrificante scoperta dopo l’incendio a Roma Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto hanno dovuto lottare duramente contro l’incendio, prima di poterlo estinguere definitivamente. Poi, la tragica scoperta, una volta che le fiamme si sono dileguate. Un cadavere, in una delle stanza dell’appartamento. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 febbraio 2022). Un terribile incendio che ha divorato unal primo piano di un palazzo in via M.Amari 48, nella Capitale. E’ successo tutto nella prima mattinata di oggi, 15 febbraio, intono alle 7.50 del mattino. Lehanno iniziato a propagarsi con una velocità incredibile, erodendo senza sosta le pareti e le stanze dell’abitazione. Leggi anche:, 85ennecarbonizzata: il Trullo piange ‘Zia Ida’ La terrificante scoperta dopo l’incendio aQuando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto hanno dovuto lottare duramente contro l’incendio, prima di poterlo estinguere definitivamente. Poi, la tragica scoperta, una volta che lesi sono dileguate. Un cadavere, in una delle stanza dell’. Leggi ...

