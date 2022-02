Advertising

Lopinionista : Philip Catherine, una leggenda della chitarra jazz - SenzaSuonoMusic : Philip Catherine presenta il nuovo disco “Pourquoi” a Pescara - NotizieAbruzzo : Philip Catherine presenta il nuovo disco 'Pourquoi' a Pescara - Abruzzo_Eventi : Philip Catherine presenta il nuovo disco 'Pourquoi' a Pescara - STMLuigiBarbara : Philip Catherine, Paulo Morello e Sven Faller venerdì 18 completano il programma di Jazz 'n Fall #Musica #Concerto… -

Ultime Notizie dalla rete : Philip Catherine

Virtù Quotidiane

... sul palco del Teatro Massimo di Pescara si esibirà il trio guidato dal chitarrista belgae completato dal chitarrista Paulo Morello e dal contrabbassista Sven Faller. "...... sul palco del Teatro Massimo di Pescara si esibirà il trio guidato dal chitarrista belgae completato dal chitarrista Paulo Morello e dal contrabbassista Sven Faller. Recital del ...and Catherine O'Hara's twisted bravado (from Schitt's Creek). The cabaret singer, in a husky baritone, leads the way in an improbable conjoining of The Bangles' "Walk Like an Egyptian" and Philip ...«Philip Catherine è uno degli ultimi romantici del jazz. Philip Catherine non suona la musica: è la Musica.» La definizione usata da “Le Monde” coglie esattamente il senso del percorso artistico di ...